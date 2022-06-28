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Düzce Valisi Atay, taşkın yaşanan Yığılca'da incelemede bulundu:

28.06.2022 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Belediyemiz ve tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızı güvenli yerlere alarak tahliye ettiler"

Düzce Valisi Atay, taşkın yaşanan Yığılca'da incelemede bulundu:

Düzce Valisi Cevdet Atay, sağanağın ardından taşkın meydana gelen Yığılca ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçede gün boyu etkisini gösteren sağanağın ardından yıkılan Aksu Köprüsü ile Mareşal Fevzi Çakmak mevkisinde bulunan köprü ve şehir merkezinde incelemede bulunan Vali Atay, yetkililerden bilgi aldı.

Atay, AA muhabirine, Yığılca'da ve farklı bölgelerde vatandaşların güvenli bölgelere alınarak tahliye edildiğini söyledi.

Gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların dikkat etmeleri gerektiğini belirten Atay, şunları kaydetti:

"Dünden itibaren meteorolojinin vermiş olduğu bilgiler neticesinde Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı'da biraz daha diğer ilçelere göre fazla yağış söz konusu. Tahliye ettiğimiz bölgeler oldu. Yığılca'da da aynı durumla karşı karşıyayız. Vatandaşlarımız hiçbir tehlike ile karşı karşıya kalmasınlar diye arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Belediyemiz ve tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızı güvenli yerlere alarak tahliye ettiler. Allah beterinden korusun. Vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarını dikkate alsınlar."

İncelemelerin ardından Atay, Kaymakamlık binasına geçerek yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Atay, taşkın yaşanan Yığılca'da incelemede bulundu

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