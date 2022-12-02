Düzce Valisi Atay'dan depreme ilişkin açıklama:

Vali Atay, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Kasım'da merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremin 9. gününde, depremde yaralanan 39 yaralıdan 38'inin taburcu olduğunu, 1'inin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

1 Aralık tarihi itibarıyla sahada aktif olarak toplam 2 bin 984 personel ve 780 aracın görev yaptığını vurgulayan Atay, kurulan çadır alanlarında ise şu an 7 bin 438 kişinin barındığını ifade etti.

Atay, depremin ardından 290 konteynerin bölgeye ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Konternerlerden 169'unun kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca Çilimli ilçesinde 42 (39 Yaşam Konteyneri, 3 Ofis ve Sosyal Donatı Konteyneri) konteyner kapasiteli, Gölyaka ilçesinde 30 konteyner (26 Yaşam Konteyneri, 4 Ofis ve Sosyal Donatı Konteyneri) kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri başlatılmıştır. Merkez ve ilçelerde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 388'dir. 7 ikram aracı, 6 mobil mutfakla aracı desteği ile 28 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında da bilgiler veren Atay, "01 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tespit edilen 727 acil, ağır, yıkık binadan, 82'si yıkılmıştır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ağır hasarlı camiler için 11 çadır talep edilmiş olup kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Şu ana kadar çatı hasarlarıyla ilgili gelen ihbarlarımıza hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Merkez ilçemizde 187, Cumayeri'nde 17, Gölyaka'da 23, Çilimli'de 25, Gümüşova'da 49 ihbar aldık. Yeni gelen başvurularla birlikte Merkez ilçede 8 çatının tamirine başlanmış olup diğer bütün ilçelerimizde çatıların tamiri tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bölgeye 81 hayvan çadırı sevk edildi

Atay, eşyaları zarar gören ve konutları ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlara da bilgilendirme mesajlarının gönderildiğini dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Afet Psikososyal Grubu tarafından bölgede 17 bin 776 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Düzce ilimizde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 270 personel ile sahada psikososyal destek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ardahan İl AFAD Müdürlüğünden 81 hayvan çadırı bölgeye sevk edilmiştir. AFAD koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde 4 hayvan çadırının kurulumu yapılmıştır. Gölyaka'da (1), Merkez'e bağlı Ağa Mahallesi'nde 3 hayvan çadırı kuruldu."

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletin, vatandaşların barınma, gıda, acil sağlık, psikososyal destek gibi tüm ihtiyaçları için seferber olduğunu belirten Atay, depremin yaralarının sarılması için kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, tüm imkanları ile vatandaşların yanında olduğunu aktardı.

