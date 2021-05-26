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Düzce Valisi Atay'dan Kovid-19 vaka sayısının hızla düşmesi için tedbirlere sıkı uyulması çağrısı:

26.05.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Vaka sayılarının düşüş eğiliminin devamını sağlamak, güzel ve sağlıklı günlerimiz için ciddi önem arz etmektedir"

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi için tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tam kapanma süreci ve vatandaşların desteğiyle vaka sayılarında geçen haftaya göre düşüş yaşandığını belirtti.

Tedbirlere uyarak kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür eden Atay, "Lakin vaka sayıları son günlerde stabil seyretmektedir. Vaka sayılarının düşüş eğiliminin devamını sağlamak, güzel ve sağlıklı günlerimiz için ciddi önem arz etmektedir." dedi.

Atay, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Alınan tedbirlere uyarak bizlerin her zaman destekçisi olan kıymetli vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum." ifadesini kullandı.

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