YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı

17.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı

DÜZCE/ZONGULDAK (AA) - Düzce ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 278 köyden 130'u ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 49 iş makinesi ve 170 personelle karla mücadele çalışması yürüten Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, 69 köy yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin kapalı 61 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaştı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle Ereğli'de 60, Çaycuma'da 10, kent merkezi ile Kozlu'da 40 ve Gökçebey'de 2 olmak üzere 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Düzce Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:10
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Jandarma trafik timleri kış tedbirlerini sıkı tutuyor

Jandarma trafik timleri kış tedbirlerini sıkı tutuyor

Düzce’de 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce’de 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce’de 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce’de 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle arazi aracının üzerine ağaç devrildi

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle arazi aracının üzerine ağaç devrildi

Düzce’den Avrupa’ya 1.3 milyon kilogram fındık ihraç edildi

Düzce’den Avrupa’ya 1.3 milyon kilogram fındık ihraç edildi

Düzce’den 4.2 milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

Düzce’den 4.2 milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.