Düzce Veteriner Odası Başkanı kurban bayramı öncesinde uyardı;

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, bayram süresince meydana gelebilecek hastalıklara ve Covid-19’a karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarları da hareketlendi. Ancak bayram hazırlıkları beraberinde riskleri de getiriyor. Özellikle korona virüs salgını için alınan tedbirler çerçevesinde kutlanacak kurban bayramı ile ilgili olarak Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, açıklama yaparak Covid-19 sebebiyle bu yıl Kurban Bayramı’nda daha çok önlem alınması gerektiğini belirtti. Oda Başkanı Karanfil, özellikle Düzce’nin, yaşanacak hayvan hareketliliğinde konumu itibariyle bulaşıcı hastalıklar açısından önemli ölçüde etkileneceğini belirtti. Yoğun hayvan hareketliliğinde düzce kavşak konumunda

Şerif Ali Karanfil; “2020 Yılında ilimizdeki kurbanlık hayvan varlığı ve hayvan hareketlerine baktığımızda ilimizde 11000 adet büyükbaş, 2800 adet küçükbaş hayvan kesileceğini tahmin etmekteyiz. Ülkemizde kurbanlık amacı ile kesilen büyükbaş hayvanlar sığır, manda ve deveden, küçükbaş hayvanlar koyun ve keçiden oluşmaktadır. Yıl boyunca gıda amaçlı kesilen hayvan sayısının yaklaşık %25-30’unu oluşturan bu rakam beraberinde yoğun miktarda hayvan hareketini de zorunlu kılmaktadır. Bu yoğun hareket zorunluluğunda, kavşak konumundaki ilimiz salgın ve bulaşıcı hastalıklar açısından ciddi etkilenmektedir” diye konuştu.

Hayvanların sağlıklı olmalarına dikkat edin

Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil; “Kurbanlık hayvan seçiminde hayvanların sağlıklı olmalarına dikkat edilmelidir. Sağlıklı bir hayvanın bakışları canlı, tüyleri parlak ve yatık, kondüsyonu iyi, ağız ve burun akıntısı olmayan hayvanlar olduğunu unutmamalıyız. Yeni doğum yapmış hayvanlar kurban edilmemeli, dişi hayvanların Veteriner Hekim tarafından gebelik kontrolleri yapılmış hayvanlar olmasına dikkat etmeliyiz. Hatta hayvan varlığımızın yetersizliği düşünüldüğünde dişi hayvanları mümkün olduğunca kesmemeli, ya da kurban bir fırsat bilinerek damızlık değeri kaybolmuş dişiler kesilerek verimli hayvanlar muhafaza edilmelidir” dedi. Pazarlık yaparken eski usulü unutun

Kurban pazarlığında eski usul pazarlık anlayışının Covid-19 nedeniyle bu yıl yapılmaması gerektiğinin altını çizen Şerif Ali Karanfil, şunları söyledi; “Bilimsel veriler kurban etlerinden Korona Virüs bulaşmasının olmadığını göstermekle birlikte etlerin kontamine olmaması için kesicilerin ve işleyicilerin test yapılmış kimselerden olması önemlidir. Ayrıca pazarlıklar hayvan pazarlarının sembolü haline gelmiş klasik el sıkılıp sallamalı olmamasına bu bayram önem verilmelidir.