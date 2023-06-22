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Düzce'de 2 aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

22.06.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Nalbantoğlu Mahallesi 4396 sokakta, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki aileden M.B, A.M, U.Y, R.Y, O.B ve A.B. taş, sopa ve bıçak darbeleri ile yaralandı.

Çevredekiler ve polis, tarafları güçlükle ayırdı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kavgaya karışanları ifadelerini almak üzere polis karakoluna götürdü.


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