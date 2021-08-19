Düzce'de 3. kattan düşen yavru saka kuşunu itfaiye ekipleri yuvasına bıraktı

Düzce'de bir binanın 3. katından zemine düşen yavru saka kuşunu itfaiye ekipleri yeniden yuvasına koydu.

Kiremitocağı Mahallesi Eski Tekavil Sokak'ta bir binanın 3. katında yuvalayan saka kuşunun yavrusu buradan zemine düştü.

Yavrunun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavruyu yangın merdiveni aracılığıyla 3. kattaki yuvasına bıraktı.



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