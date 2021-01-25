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Düzce'de 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

25.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Düzce'de 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kafyayla köyünde Hüseyin Bıçak'a ait evde bulunan çocuklar Halil İbrahim (10) ve İnci Bıçak (6) ile Gülcan Çelebi (14) ve Duru Eroğlu (12), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Çocukların fenalaşması üzerine durumu fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 4 çocuğu ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

Tedavisi süren çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de 4 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

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