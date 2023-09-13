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Düzce'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

13.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Düzce'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Atatürk Mahallesi'nde, Recep ve Ahmet Yaman'a ait 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Yığılca ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yığılca Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Beş ailenin yaşadığı binada büyük hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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