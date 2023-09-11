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Düzce'de 5 kez polisten kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı

11.09.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de gün içerisinde polisin 5 kez "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücüye 35 bin lira ceza uygulandı.

Düzce'de 5 kez polisten kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, M.S.Y, plakasız motosikletiyle polis ekiplerinin gün içerisinde yaptığı 4 farklı uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Akşam saatlerinde aynı motosikletle yeniden şehir merkezinde seyir halinde görülen M.S.Y, polisin "dur" ihtarına 5. kez uymayarak kaçmaya başladı.

Değişik mahallelere girerek yaklaşık 10 kilometre kaçan sürücü, Atatürk Bulvarı'nda yakalandı.

Polis ekipleri M.S.Y'ye, "Neden kaçıyorsun? Milletin çoluk çocuğu var, trafiği tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Çeşitli maddelerden 35 bin lira ceza kesilen M.S.Y'nin ehliyetine süresiz el konuldu.

Sürücü, polis merkezine götürüldü.


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