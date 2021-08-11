Düzce'de 9,6 ton sarmalık tütün ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda, 9 ton 616 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, makaron sigara, pipo ve puro tütünü gibi tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinin engellenmesi, devletin vergi kaybının önlenmesi, bandrolsüz veya mükerrer bandrollü tütün ve mamullerinin piyasaya arzı ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekipleri, tütün ticareti yapan bir iş yeri ile buraya tütün getirdiği belirlenen tıra operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, üzerinde ikinci kez basılmış bandrol bulunan 276 kilogram tütün ele geçirildi.

Tırda bulunan 934 karton koli içindeki 9 ton 340 kilogram ambalajlı sarmalık kıyılmış tütüne de el konuldu.

Kaçakçılıkla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

