YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de 9,6 ton sarmalık tütün ele geçirildi

Düzce'de 9,6 ton sarmalık tütün ele geçirildi

11.08.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 9,6 ton sarmalık tütün ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda, 9 ton 616 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, makaron sigara, pipo ve puro tütünü gibi tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinin engellenmesi, devletin vergi kaybının önlenmesi, bandrolsüz veya mükerrer bandrollü tütün ve mamullerinin piyasaya arzı ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekipleri, tütün ticareti yapan bir iş yeri ile buraya tütün getirdiği belirlenen tıra operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, üzerinde ikinci kez basılmış bandrol bulunan 276 kilogram tütün ele geçirildi.

Tırda bulunan 934 karton koli içindeki 9 ton 340 kilogram ambalajlı sarmalık kıyılmış tütüne de el konuldu.

Kaçakçılıkla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölümAntalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölüm
Almanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmişAlmanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Keşir, 15 Temmuz gecesini anlattı:AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Keşir, 15 Temmuz gecesini anlattı:

Düzce Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:07
Yatsı
21:39

Düzce Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Aydınpınar Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Rumeli Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.