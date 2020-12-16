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Düzce'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE HABERLERİ  | 16.12.2020 15:13 | Son Güncelleme

Düzce'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sakarya yönünde seyreden Sinan D. idaresindeki özel bir hastaneye ait ambulans, Çilimli kavşağında Huriye Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Huriye Y. ile aynı otomobilde bulunan Fatma ve Cansu Gümüş yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaralılardan Cansu Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü ile Fatma Gümüş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Cansu Gümüş'ün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesini ardından Gümüş'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

Boş olan ambulansın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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