Düzce'de antrenman sırasında kaybolan 4 kadın raftingci bulundu

Sporcular Buse Bursalı, Cansu Öztürk, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu, kamp yaptıkları Melen Çayı Dokuzdeğirmen mevkisinde antrenman için botla suya girdi. Bir süre suda ilerleyen sporcular, yönlerini şaşırarak güzergahtan çıktı.

Sporculardan haber alınamaması üzerine durum AFAD'a bildirildi.

Kadın raftingciler, AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi ve Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ile diğer raftingciler tarafından Sakarya sınırlarında yer alan Melen Barajı yakınlarında bulundu.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen sporcular, kontrollerin ardından kamp alanına götürülecek.

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, akşam saatlerinde suya giren 4 kadın sporcunun kamp alanına gelmeyince ihbar üzerine çalışma başlatıldığını söyledi.

Sporculara, Melen Barajı mevkisinde ulaşıldığını aktaran Atay, "Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Gerekli kontrollerden sonra sporcuları kamp alanına götüreceğiz. Sporcularımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kano Federasyonu Rafting Koordinatörü Gürkan Köse, Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları için kulüplerin kentte bulunduğunu söyledi.

Köse, kadın sporcuların akşam saatlerinde suya girdiğini dile getirerek "Daha önce Melen Çayı'na girmedikleri için parkurun bitiş noktasını geçip baraja kadar gidiyorlar. Diğer ekibimiz arkalarından giderek, onlara ulaştı. Takımımızı sağ salim, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan aldılar." diye konuştu.

Önlem amaçlı AFAD, sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerine durumu bildirdiklerini aktaran Köse, "Allah'tan herhangi bir şey olmadı." dedi.

