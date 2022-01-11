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Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü

11.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü

Düzce'de apartmanın çatı katında çıkan ve alttaki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaca Mahallesi Sahil Sokak'ta 3 katlı aparmanın çatı katında Şaban K'ye ait daireden dumanların çıktığını fark eden çevredekiler, durumu ev sahipleri ile itfaiyeye bildirdi.

Alevlerin alttaki daireye sıçraması üzerine apartman sakinleri hızla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın, iki dairede hasara yol açtı.

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