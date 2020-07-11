YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de aracın çarptığı köpek ameliyatla hayata döndürüldü

Düzce'de aracın çarptığı köpek ameliyatla hayata döndürüldü

DÜZCE HABERLERİ  | 11.07.2020 21:02 | Son Güncelleme

Düzce'de aracın çarptığı köpek ameliyatla hayata döndürüldü

Düzce'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Akınlar Mahallesi yolu üzerinde bir sokak köpeğine araç çarptı. Sürücü, yaralı köpeği aracına alarak Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Köpeğin burada yapılan muayenesinde, bağırsaklarının kalbini sıkıştırdığı ve nefes almakta güçlük çektiği anlaşıldı.

Veteriner hekimler Ayşegül Aydın, Ufuk Göktaş ve Aykut Ekinci başarılı bir operasyon gerçekleştirerek köpeği yeniden sağlığına kavuşturdu.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan, bir canı daha hayata döndürmenin mutluluğunu hekimlerle yaşadıklarını belirterek, "Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. Hekim arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Düzce Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:27
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:35
Yatsı
22:21

Düzce Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Bakır Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Vali Atay Akçakoca’daki çalışmaları inceledi

Vali Atay Akçakoca’daki çalışmaları inceledi

Beyaz masa yanlış aramalardan Düzcelilerin sorunlarına bakamıyor

Beyaz masa yanlış aramalardan Düzcelilerin sorunlarına bakamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.