Düzce'de araçların lastik ve jantlarını çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki 3 aracın lastik ve jantlarını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğneler köyü ve ilçenin farklı noktalarında park halindeki 3 aracın lastik ve jantlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

JASAT Timleri ile koordineli çalışma yürüten ekipler, güvenlik kameralarından söz konusu aracı tespit etti.

Jantların takılı olduğu G.A. idaresindeki aracı durduran ekipler, lastikleri araca sürücünün lastikçi ağabeyi M.A'nın taktığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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