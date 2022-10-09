Düzce'de aranan zanlıların adresinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan ve adreslerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan S.B ve H.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 2'si kurusıkı 3 tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz