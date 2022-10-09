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Düzce'de aranan zanlıların adresinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

09.10.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de aranan zanlıların adresinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan ve adreslerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan S.B ve H.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 2'si kurusıkı 3 tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Düzce Akçakoca uyuşturucu silah operasyon

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