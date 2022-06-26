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Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

26.06.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde yaşayan Beytullah Şen (40), bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Şen'in, alerjik reaksiyon göstererek solunum sıkıntısı çekmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şen'e ilk müdahalede bulunuldu.

Şen, daha sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

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