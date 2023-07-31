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Düzce'de "Balkız Bal Festivali" düzenlendi

31.07.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, ismini geçen yıl aşırı bal yediği için baygın halde bulunan "Balkız" adlı ayıdan alan festivalin ilki düzenlendi.

Yığılca Belediyesi ve Yığılca Dernekler Federasyonu işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Balkız Bal Festivali", Sarıkaya Mağarası'nda başladı.

Açılışta Türkiye'nin en büyük dördüncü mağarasını gezen ziyaretçiler, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelaleleri görme imkanına sahip oldu.

Festival, yaklaşık 2 saat süren Sarıkaya Mağarası gezisinin ardından ilçe merkezinde düzenlenen folklor ve konser programlarıyla devam etti.

Konserde, Kaymakam Talha Atuntaş ve Belediye Başkanı Rasim Çam konuşma yaparak organizasyonu düzenleyenlere ve davetlilere teşekkür etti.

Festivale, Düzce ve Bolu başta olmak üzere çevre ilçelerin belediye başkanları da katıldı.

Festivale ismini veren "Balkız" adlı yavru ayı, Yığılca'ya bağlı Karakaş köyünde geçen yıl ağustos ayında aşırı bal yediği için baygın halde bulunmuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.

Baygın halinin görüntüleri dünya basınında da yer alan yavru ayıya "Balkız" ismini ise Tarım ve Orman Bakanlığı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Yığılca balkız

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