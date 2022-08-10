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Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı

10.08.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı

Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Karakaş köyü sakinleri, dağlık alanda yolda hareketsiz halde yatan ayıyı görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ilk kontrollerini yaptığı ayıyı tedavisi için koruma sahasına götürdü.

Ayının tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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