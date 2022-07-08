Düzce'de Beyköy beldesindeki selde ulaşıma kapanan yollar bugün açılıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de 27-28 Haziran'da Uğur Çayı'nın taşması sonucu 5 köye ulaşımın kesildiği Beyköy beldesinde çöken yolların yanına yapılan tali yollar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla Kurban Bayramı'na yetiştirildi.

Selin yaşandığı kentte özellikle Beyköy beldesinde Uğur Çayı'nın taşmasıyla Özyanık, Samandere, Uğur, Derdin ve Fındıklı köylerine bağlanan 13 kilometrelik yolda çökmeler yaşandı.

Vatandaşların alternatif güzergahlarla köylere ulaşımı sağlanırken, yolların onarılması için DSİ, Karayolları, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Konya belediyeleri yoğun mücadele yürüttü.

Yaklaşık 10 gündür iş makineleriyle çalışan ekipler, bu köylere rahat gidilebilmesi için çöken noktalarda tali yollar oluşturdu.

Ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma hazır hale getirilen tali yollar bugün trafiğe açılıyor.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, AA muhabirine, selin yaşandığı iki günün kendilerini gerçekten çok korkuttuğunu anlattı.

Selin ciddi tahribata yol açtığını aktaran Kılıç, "Beyköy ile Uğur köyü arasındaki 5 kilometrelik yolun tamamını tahrip etti. Uğur ile Samandere köyü arasındaki 4 kilometrelik yol tahrip oldu. Yine Fındıkçı köyü alanında 3 kilometrelik alan tahrip oldu. O gece sürekli ayaktaydık, su neredeyse havadan giderek büyük hızla ilerledi. Biz bunu yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

- "Herkes yarayı sarmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor"

Özyanık, Samandere, Uğur, Derdin ve Fındıklı köylerine ilk 4 gün hiç ulaşım sağlanamadığını, yapılan çalışmalar ve alternatif yollarla köylere ulaştıklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu köylere ulaşım sağlanmaya başlandı. Çalışmalar devam ediyor. Sadece iki köyümüz var, buralara da alternatif yollar üzerinden ulaşım sağlıyoruz. Buraların hepsinde çalışmalar sürüyor. Şu anda alternatif yollarla da olsa köylerimize ulaşılıyor. Devletimizin tüm kurumları burada. DSİ, İl Özel İdaresi, Belediyeler, İller Bankası, Çevre, Şehircilik, AFAD burada. Devletin hangi kurumu olması gerekiyorsa burada. Herkes yarayı sarmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Ciddi ve yoğun çalışma var. Bayram arifesinde herkes evine ulaşabilecek, ekipler ona göre çalışıyor. Bayramda iki sevinci bir yaşamak istiyoruz."

Çevre illerin de kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Özyanık, "Sakarya, Kocaeli ve Konya'dan ciddi ekip ve ekipman desteği var. Şu anda dere içinde ciddi çalışma yapıyorlar. İlk etapta hedef yolları bir şekilde ulaşıma açmaktı. Daha sonra dere yataklarının ıslahı ve yolların eski haline dönüştürülmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

