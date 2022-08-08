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Düzce'de bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı dron yardımıyla yakalandı

08.08.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı dron yardımıyla yakalandı

Düzce'de bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı dron yardımıyla yakalandı

Düzce'de kavga ettiği kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra dron yardımıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde S.Ç. ile İ.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.Y, yanındaki silahla S.Ç'yi boynundan vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İHA ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için dron ile arama çalışması başlattı.

Ekipler dron yardımıyla yerini tespit ettikleri İ.Y'yi kaçarken suç aletiyle gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Düzce dron silahlı kavga

Düzce Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
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Sabah
05:51
Öğle
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İkindi
16:58
Akşam
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Yatsı
21:44
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

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