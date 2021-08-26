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Düzce'de bitkin halde bulunan küçük orman kartalı korumaya alındı

26.08.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bitkin halde bulunan küçük orman kartalı korumaya alındı

Düzce'de bitkin halde bulunan küçük orman kartalı, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki ormanlık alanda küçük orman kartalı olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden alınan hayvan, Şube Müdürlüğüne götürülerek veteriner kontrolünden geçirildi.

Vücudunda herhangi bir yara olmayan, göç ederken yorgun düştüğü değerlendirilen hayvanın rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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