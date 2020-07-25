Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.
Melenağzı sahilinden denize giren mevsimlik işçi Vedat Kaya, dalgaların etkisiyle sürüklenince sahile çıkamadı.
Kaya'nın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören cankurtaran ve çevredekiler, kurtarma çalışması başlattı.
Güçlükle kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kaya'nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Kurtarma çalışması sırasında fenalaşan kişiye de olay yerinde müdahale edildi.
Kaya'nın boğulma tehlikesi geçirmesi ve kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.