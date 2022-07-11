Düzce'de boğuma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Arkadaşlarıyla serinlemek için Kadınlar Plajı'nda denize giren Şeymanur Yozgatlı (24), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Cankurtaranlar tarafından bota alınan Yozgatlı, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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