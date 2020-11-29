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Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

DÜZCE HABERLERİ  | 29.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

Darıyeri Mengencik köyünde iki katlı binanın zemin katında Fatih Kahveci'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Fatih Kahveci ile eşi Öznur ve kızı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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