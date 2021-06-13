YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

13.06.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

1/

Düzce'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Hocaoğlu köyünde Mehmet Balçık'a ait müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerce 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılarBolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılar
Anahtar Kelimeler:
yangın Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazar

İmsak
03:17
Sabah
05:16
Öğle
13:00
İkindi
17:00
Akşam
20:35
Yatsı
22:25

Düzce Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazar

Ankara Eczanesi
Merkez
Yeni Kent Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Doğan Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok"

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.