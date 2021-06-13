Düzce'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Hocaoğlu köyünde Mehmet Balçık'a ait müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerce 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



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