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Düzce'de çocuğa şiddet uyguladıkları öne sürülen baba ve babaanneye gözaltı

AA AA
02.08.2024 11:00
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çocuğa şiddet uygulandıkları iddia edilen baba ve babaanne gözaltına alındı.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün küçük çocuğa şiddet uygulanan görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kaymakamlıkça çalışma başlatıldığı belirtildi.

Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün derhal harekete geçtiği aktarılan açıklamada, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen çocuğun babası T.A. ve babaannesi S.A'nın Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Şahısların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği anlatılan açıklamada, mağdur çocuğun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü psikologları eşliğinde devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Düzce Akçakoca şiddet

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