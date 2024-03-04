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Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu

AA AA
04.03.2024 14:55
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Bölgede et satışı yapan işletmelerde denetim başlatıldı

Düzce'de çöp konteynerinin içinde at eti ve kemikleri bulundu.

Aziziye Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin içinde et ve kemik parçaları gören esnafın durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde buluntuların ata ait olduğu belirlendi.

Emniyet ekipleri, et ve kemik parçalarını konteynere kimin bıraktığının tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu arada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, bölgede et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlattı.

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Düzce kemik At çöp konteyneri

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