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Düzce'de denizde hortum oluştu

11.07.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de denizde hortum oluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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