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Düzce'de denize girenlerin bulantı ve karın ağrısı şikayeti üzerine inceleme başlatıldı

28.07.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de denize girenlerin bulantı ve karın ağrısı şikayeti üzerine inceleme başlatıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denize giren bazı kişilerin bulantı ve karın ağrısı şikayeti üzerine inceleme başlatılarak deniz ve içme suyundan numune alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların hastaneye bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle başvurularında artış görülmesinin ardından Halk Sağlığı Başkanlığı Çevre Sağlığı birimince saha çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yüzme suyundan numune alındığı aktarılarak, Düzce Halk Sağlığı laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarının, Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre uygun olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Alınan içme-kullanma suyu numunesinin de İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygun olduğunun belirlendiği belirtilen açıklamada, "3 gün boyunca Akçakoca içme-kullanma suyu şebekesinde bakiye klor ölçümü yapılmış ve numune alınan izleme noktalarında uygun miktarda klor tespit edilmiştir. İçme-kullanma suyu arıtma tesisi depo çıkışından 27 Temmuz'da 'noro virüs, adeno virüs ve rota virüs' analizleri yapılması için su numunesi alınmış ve Ankara Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığına teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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