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Düzce'de devrilen çimento yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

06.01.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de çimento yüklü tankerin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de devrilen çimento yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

Volkan T. idaresindeki 29 AD 417 plakalı çimento yüklü silobas tankeri, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Çakırlar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Düzce Tanker çimento

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