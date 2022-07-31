Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Dadalı köyünde fındık bahçesine çalışmaya giden Mehmet Karakuzu'nun (60) kullandığı traktör, Düztarla mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Karakuzu'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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