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Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

31.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Dadalı köyünde fındık bahçesine çalışmaya giden Mehmet Karakuzu'nun (60) kullandığı traktör, Düztarla mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Karakuzu'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

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