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Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

10.07.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Küpler köyünde uzun süre haber alamadıkları A.D'yi, fındık bahçesinde devrilen traktörünün altında hareketsiz bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.D'nin cesedi, incelenmek üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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