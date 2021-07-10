Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Küpler köyünde uzun süre haber alamadıkları A.D'yi, fındık bahçesinde devrilen traktörünün altında hareketsiz bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.D'nin cesedi, incelenmek üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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