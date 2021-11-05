Düzce'de düğün yolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde akrabalarının düğününe giden ailenin bulunduğu panelvanın bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Otoyolda Ankara yönüne giden Nesip Çoruk idaresindeki 34 DIV 682 plakalı panelvan, Gümüşova rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile panelvanda bulunan Neşe Sarı, Yıldız Çoruk, Dilek Bulut (4) ve Besmiye Memati yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 5 kişinin İstanbul'dan Trabzon'daki akrabalarının düğününe gittikleri öğrenildi.



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