Düzce'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Hacıyusuflar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan Faruk Ş. ile kız arkadaşı Tülin Çetin (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Ş, Çetin'e silahla ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Faruk Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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