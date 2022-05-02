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Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

02.05.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen kadın defnedildi.

Ayşe Alkan'ın (50) yakınları tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden alınan cenazesi, Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Alkan için burada helallik alındı. Daha sonra köy mezarlığına götürülen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Gözaltındaki şüpheli Durdu Alkan'ın (48) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dün bayramlaşma maksadıyla Bolu'dan, yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine gelen Durdu Alkan, çıkan tartışma üzerine av tüfeğiyle eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenmiş, sol bacağından yaralanan Müslüm Alkan ise ambulansla hastanede tedavi altına alınmıştı.

Köydeki ormanlık alana kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince kısa sürede av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştı.

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