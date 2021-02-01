Düzce'de evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi.
Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında Ahmet Can Albayrak'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.
Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride mahsur kalan Albayrak, Fatma Duman ve Ayhan Esen, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 3 kişiye, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.