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Düzce'de evinin yolunu kaybeden kadına polis yardım etti

DÜZCE HABERLERİ  | 18.12.2020 16:13 | Son Güncelleme

Düzce'de evinin yolunu kaybeden kadına polis yardım etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gezmek için dışarı çıkan kadın, yolunu kaybedince polis ekiplerince evine bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan N.K. (63) gezmek için evden dışarı çıktı.

Bir süre sonra evinin yolunu bulamayan kadın, vatandaşlardan yardım istedi.

Çevredeki vatandaşlar, durumu Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yardımcı oldukları kadını evine kadar götürdü.

Polis ekiplerine teşekkür eden N.K, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diye dua etti.

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