Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi yakalandı

Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ayazlı Mahallesi'nde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bahçeye düzenlenen operasyonda, 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz