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Düzce'de fındık hasadı tarihi belli oldu

02.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek: - "Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir"

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Düzce'de hasat, ilin farklı kesimlerinde 13, 18 ve 24 Ağustos'ta yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arazi çalışmaları sonucunda il genelinde 2022 yılı fındık hasat tarihlerinin belirlendiği bildirildi.

Üreticilerin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamak için erken hasat yapmaması gerektiği aktarılan açıklamada, hasadın sahil kesiminde 13 Ağustos, orta kesimde 18 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos'ta yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesinin, fındık hasadını güçleştirdiğini ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olduğunu belirterek, üreticilere hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapmayı önerdi.

Hasat olgunluğa ulaşmadan kalite ve randıman kaybı yaşanacağına işaret eden Çiçek,"Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Çiçek, fındığın en iyi hasat edilme şeklinin yerden toplanarak alınması olduğunu, yerden toplanan fındığın randıman ve kalitesinin iyi olacağını anlatarak, bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak tomurcukların da zarar görmeden ağaçta kalacağını kaydetti.

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