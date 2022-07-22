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Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

22.07.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan O.S'nin işlemleri tamamlandı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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fetö Düzce firari

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