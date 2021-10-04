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Düzce'de gençler yürüyüş yaparak sporun önemine dikkati çekti

04.10.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de gençler yürüyüş yaparak sporun önemine dikkati çekti

Düzce'de gençler, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında sporun önemine dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 genç, ellerindeki "Spor hayatın bütünüdür" yazılı pankartlarla yürüyüşe geçti.

Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Düzce Şubesi Başkanı Erdoğan Bıyık'ın da katıldığı yürüyüş, Nurettin Zafer Stadı'nda son buldu.

Bıyık, yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği olan çocukların ve gençlerin spora yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleriyle sporun önemine vurgu yapmak istediklerini dile getiren Bıyık, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, birlik ve beraberliğimizi üst seviyeye çıkarmaya amaçlıyoruz. Son zamanlarda artan tesisleşmeyle birlikte bugünün amatörlerini yarının profesyonellerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yazıcı da gençleri, her branşta gelişmeleri için desteklemeye çalıştıklarını, bundan sonra da bu gayretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Etkinlik, çeşitli branşlardaki sporcuların gösterilerinin ardından sona erdi.

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