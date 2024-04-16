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Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA AA
16.04.2024 07:50
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Düzce'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu bağlantı yolunun Düzce istikametinde seyreden E.K. idaresindeki 34 RE 3796 plakalı otomobil, otogar yakınlarında kontrolden çıkarak önünde seyreden M.Y. yönetimindeki 81 EJ 891 plakalı arkasında römork bağlı pikaba çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle römork ve üzerinde yer alan çelik sahne kurulum malzemeleri yola devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlar ile yola devrilen malzemeler kaldırıldıktan sonra bölgedeki ulaşım normal seyrine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce

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