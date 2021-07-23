Düzce'de iki otomobil çarpıştı : 3 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

18 Temmuz Stadyumu istikametinden gelerek Rasim Betir Paşa Bulvarına çıkmaya çalışan Aleyna Tunç idaresindeki 81 AAK 512 plakalı otomobil, Çoban yönüne giden Mürvet Alkan'ın kullandığı 81 AK 820 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Aleyna Tunç'un kullandığı otomobilde bulunan Ayşegül Karataş, Güllü Güler ve Alara Karataş yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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