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Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

22.03.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce-Çilimli Bağlantı yolu, Çilimli istikameti, Arabacı mevkisinde Yiğitcan Karslıoğlu idaresindeki otomobil, Fahrettin Sezgin yönetimindeki 34 CTY 969 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 CTY 969 plakalı araçtaki Selman ile Hüseyin Nurten yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Sezgin'i araçta sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılar Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ve temizlik işleminin ardından ulaşıma açıldı.

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trafik kazası Düzce

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