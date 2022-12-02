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Düzce'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

02.12.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Avni Akyol Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde, konutların hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah hayırlı, mutlu bir şekilde evlerinize kavuşursunuz, evlerinizde oturursunuz." dedi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında Düzce kent merkezinde yapılacak 320 konut için başvuruda bulunan 14 bin 693, Akçakoca'da 100 konut için 1315, Cumayeri'nde 100 konut için 1202, Gölyaka'da 100 konut için 941, Kaynaşlı'da 100 konut için, Merkez ilçeye bağlı Boğaziçi beldesinde 100 konut için 860 ve Çilimli'de 50 konut için 294 başvuru arasından kura çekimi gerçekleştirildi.

Beyköy'de 50, Gümüşova'da 100 ve Yığılca'da inşa edilecek 80 konut için kura çekimi ise yarın yapılacak.

Programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ve vatandaşlar katıldı.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Düzce'de toplam 1100 konut inşa edilecek.

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