Düzce'de Jandarma, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi yaptı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Düzce Gençlik Günleri" etkinlikleri çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı "üzüm salkımı" gösterisi sundu.

Anıtpark Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin gösterisiyle başlayan etkinlikte, vatandaşlar seslendirilen mehter marşlarına eşlik etti.

Etkinlikte, daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopterinin "Üzüm Salkımı" gösterisi sunuldu. Gökyüzündeki gösteriyi ilgiyle izleyen alandaki vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve protokol üyeleri de gösteriyi takip etti.



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