Düzce'de kar biriken apartmanın çatısı çöktü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan apartman çatısının bir bölümü çöktü.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye yaklaştı.

Atatürk Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı da yoğun karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

En üst katın boş olması nedeniyle yaralanan olmazken, bir bölümü çöken çatıda büyük hasar meydana geldi.

Çatısında çökme oluşan apartman, drone ile de görüntülendi.

Apartman çatılarında kar yükünün arttığına dikkati çeken yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



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