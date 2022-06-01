Düzce'de karaca yavrularının kavgası kameraya yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki karaca yavrusunun boynuzlarıyla kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

​​​​​​​Kardüz Yaylası Dereevleri mevkisindeki fındık bahçelerinden evlerine dönen Güleser Aydın ve eşi, yol üzerinde yaklaşık 6-7 aylık olduğu tahmin edilen karaca yavrularının kavga ettiğini gördü.

Bu anları cep telefonu kamerasına kaydeden çift, kendilerinden kaçmayan karacaların kavgasını şaşkınlıkla izledi.

Kayıtlarda yavru karacaların boynuzlarını kullanarak uzun süre kavga etmesi yer alıyor.



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